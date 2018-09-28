СМИ: Власти Турции будут искать врагов Эрдогана по всему миру

Власти Турции намерены проводить спецоперации во всех странах мира, чтобы обнаружить врагов турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает NBC.

«Они почувствуют, что Турция дышит им в затылок», — заявил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын.

Отмечается, что в первую очередь спецслужбы Турции будут заниматься поиском сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

По данным телекомпании, операции затронут и страны НАТО, хотя Турция является членом альянса.

Ранее Турция призывала Соединённые Штаты ускорить процесс выдачи Гюлена по делу о попытке государственного переворота в июле 2016 года.