СМИ: Власти Турции будут искать врагов Эрдогана по всему миру

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Власти Турции намерены проводить спецоперации во всех странах мира, чтобы обнаружить врагов турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
СМИ: Власти Турции будут искать врагов Эрдогана по всему миру
  • Reuters

Об этом сообщает NBC.

«Они почувствуют, что Турция дышит им в затылок», — заявил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын.

Отмечается, что в первую очередь спецслужбы Турции будут заниматься поиском сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

По данным телекомпании, операции затронут и страны НАТО, хотя Турция является членом альянса.

Ранее Турция призывала Соединённые Штаты ускорить процесс выдачи Гюлена по делу о попытке государственного переворота в июле 2016 года.

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