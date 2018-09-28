СМИ: Власти Турции будут искать врагов Эрдогана по всему миру
- Reuters
Об этом сообщает NBC.
«Они почувствуют, что Турция дышит им в затылок», — заявил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын.
Отмечается, что в первую очередь спецслужбы Турции будут заниматься поиском сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
По данным телекомпании, операции затронут и страны НАТО, хотя Турция является членом альянса.
Ранее Турция призывала Соединённые Штаты ускорить процесс выдачи Гюлена по делу о попытке государственного переворота в июле 2016 года.