Казахстан и США готовятся открыть прямое авиасообщение

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Министерство иностранных дел Казахстана проинформировало, что власти республики намерены подписать соглашение с США об установлении прямого авиасообщения между двумя странами.
Казахстан и США готовятся открыть прямое авиасообщение
  • ©pixabay.com

«Казахстан и США планируют подписать соглашение в области гражданской авиации для установления прямого авиасообщения», — приводит пресс-служба казахстанского МИД слова главы ведомства Кайрата Абдрахманова.

В рамках визита в Нью-Йорк министр провёл встречу с представителями деловых кругов США.

По данным дипведомства, торговый оборот между Казахстаном и США в 2017 году достиг $1,88 млрд.

Ранее министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что Астана наладила диалог как с Вашингтоном, так и с Москвой, чтобы не допустить влияния новых антироссийских санкций на экономические интересы республики.

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