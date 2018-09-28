В США при посадке самолёта погибли два пилота

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Самолёт средних размеров потерпел крушение в американском штате Южная Каролина, погибли два пилота.

Об этом информирует телеканал Fox News со ссылкой на официальные данные.

Отмечается, что после посадки самолёт не смог остановиться и выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. 

На борту воздушного судна находились два пилота и супружеская пара в качестве пассажиров. Супруги были госпитализированы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

В конце августа в американском штате Флорида гражданский самолёт упал на территорию базы ВВС США. В результате крушения погибли четыре человека.

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