RT360 начал сотрудничество со Space Foundation
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RT передаст ролики проекта «Космос 360» Discovery Center, посетители которого смогут смотреть панорамные видео RT в очках виртуальной реальности, а также на сферическом экране Science on a Sphere.
«Мы планируем сразу несколько совместных проектов и рады, что видео RT помогут американским студентам увидеть космос своими глазами», — сказал руководитель проекта RT360 Эдуард Чижиков.
В конце августа RT провёл мастер-класс по созданию панорамного контента для азиатских СМИ.