RT360 начал сотрудничество со Space Foundation

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Телеканал RT начал сотрудничество с крупнейшим американским фондом по популяризации космических исследований Space Foundation. Панорамные видео проекта RT «Космос 360», созданные совместно с «Роскосмосом» и РКК «Энергия», будут представлены на предстоящих мероприятиях Space Foundation.
RT360 начал сотрудничество со Space Foundation
  • © Роскосмос/Олег Артемьев

RT передаст ролики проекта «Космос 360» Discovery Center, посетители которого смогут смотреть панорамные видео RT в очках виртуальной реальности, а также на сферическом экране Science on a Sphere.

«Мы планируем сразу несколько совместных проектов и рады, что видео RT помогут американским студентам увидеть космос своими глазами», — сказал руководитель проекта RT360 Эдуард Чижиков.

В конце августа RT провёл мастер-класс по созданию панорамного контента для азиатских СМИ.

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