RT360 начал сотрудничество со Space Foundation

Телеканал RT начал сотрудничество с крупнейшим американским фондом по популяризации космических исследований Space Foundation. Панорамные видео проекта RT «Космос 360», созданные совместно с «Роскосмосом» и РКК «Энергия», будут представлены на предстоящих мероприятиях Space Foundation.

© Роскосмос/Олег Артемьев

RT передаст ролики проекта «Космос 360» Discovery Center, посетители которого смогут смотреть панорамные видео RT в очках виртуальной реальности, а также на сферическом экране Science on a Sphere. «Мы планируем сразу несколько совместных проектов и рады, что видео RT помогут американским студентам увидеть космос своими глазами», — сказал руководитель проекта RT360 Эдуард Чижиков. В конце августа RT провёл мастер-класс по созданию панорамного контента для азиатских СМИ.