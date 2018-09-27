МИД: Москва возмущена «ошибочными» ударами НАТО в Афганистане

Короткая ссылка
МИД России выразил возмущение в связи с тем, что «ошибочные» удары НАТО в Афганистане становятся чуть ли не повседневной реальностью, и требует привлечь виновных к ответственности.
МИД: Москва возмущена «ошибочными» ударами НАТО в Афганистане
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как говорится в комментарии на сайте МИД, за последнюю неделю зафиксировано три инцидента, в которых мирные жители погибли после удара сил коалиции.

«Возмущены тем, что «ошибочные» удары натовских сил в этой стране становятся уже чуть ли не повседневной реальностью. При этом никто не несёт за это ответственность. Считаем сложившуюся ситуацию следствием грубых просчётов руководства США в Афганистане и ошибочной ставки Белого дома на силовое решение проблем этой страны», — говорится в сообщении.

В МИД потребовали привлечь к ответственности виновных в преступлениях против мирных жителей.

Ранее стало известно, что НАТО не планирует выводить свой контингент из Афганистана, так как, по их мнению, это может привести к усилению позиций террористических организаций в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить