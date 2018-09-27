МИД: Москва возмущена «ошибочными» ударами НАТО в Афганистане

МИД России выразил возмущение в связи с тем, что «ошибочные» удары НАТО в Афганистане становятся чуть ли не повседневной реальностью, и требует привлечь виновных к ответственности.

Как говорится в комментарии на сайте МИД, за последнюю неделю зафиксировано три инцидента, в которых мирные жители погибли после удара сил коалиции.

«Возмущены тем, что «ошибочные» удары натовских сил в этой стране становятся уже чуть ли не повседневной реальностью. При этом никто не несёт за это ответственность. Считаем сложившуюся ситуацию следствием грубых просчётов руководства США в Афганистане и ошибочной ставки Белого дома на силовое решение проблем этой страны», — говорится в сообщении.

В МИД потребовали привлечь к ответственности виновных в преступлениях против мирных жителей.

Ранее стало известно, что НАТО не планирует выводить свой контингент из Афганистана, так как, по их мнению, это может привести к усилению позиций террористических организаций в регионе.