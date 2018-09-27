Афганский город Газни подвергся обстрелу во время визита президента страны

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По афганскому городу Газни было нанесено три ракетных удара во время визита президента страны Ашрафа Гани, сообщает TOLO News со ссылкой на местные власти.
Афганский город Газни подвергся обстрелу во время визита президента страны
  • Reuters

Отмечается, что Гани приехал в Газни, чтобы проверить ситуацию с безопасностью в городе.

Данных о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что в результате двух авиаударов по афганскому городу Газни был ликвидирован по меньшей мере 51 террорист.

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