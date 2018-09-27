Афганский город Газни подвергся обстрелу во время визита президента страны
- Reuters
Отмечается, что Гани приехал в Газни, чтобы проверить ситуацию с безопасностью в городе.
Ghazni officials have confirmed that three rockets were fired at #Ghazni city while President Ashraf Ghani was in the city to review the security situation. No reports of casualties as yet. #Afghanistanpic.twitter.com/BYNZDBhClo— TOLOnews (@TOLOnews) 27 сентября 2018 г.
Данных о пострадавших пока нет.
Ранее сообщалось, что в результате двух авиаударов по афганскому городу Газни был ликвидирован по меньшей мере 51 террорист.