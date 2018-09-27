Трамп заявил, что отказался от встречи с Трюдо на полях ГА ООН
Об этом Трамп сообщил в ходе пресс-конференции.
.@POTUS on if he rejected a meeting with Canadian PM @JustinTrudeau: "Yeah, I did." https://t.co/y0QTdxTzIspic.twitter.com/yE0GEKZwRj— Fox News (@FoxNews) 26 сентября 2018 г.
«Да, я это сделал. Потому что тарифы слишком высоки. И, кажется, он не хочет идти на уступки», — пояснил американский лидер.
Ранее Трюдо заявил, что переговоры по Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) могут продолжиться «в более неформальной форме» в кулуарах Генассамблеи ООН.