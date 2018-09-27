Трамп заявил, что отказался от встречи с Трюдо на полях ГА ООН

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что отказался от встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на полях Генассамблеи ООН.

Об этом Трамп сообщил в ходе пресс-конференции.

«Да, я это сделал. Потому что тарифы слишком высоки. И, кажется, он не хочет идти на уступки», — пояснил американский лидер.

Ранее Трюдо заявил, что переговоры по Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) могут продолжиться «в более неформальной форме» в кулуарах Генассамблеи ООН.

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