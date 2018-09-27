США и Япония договорились начать переговоры о торговом соглашении

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Американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать переговоры с целью заключения нового двустороннего торгового соглашения между Вашингтоном и Токио. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«США и Япония после завершения необходимых внутренних процедур начнут переговоры о торговом соглашении между США и Японией по товарам, а также по другим ключевым сферам», — говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что стороны договорились, что в ходе торговых переговоров они «предпримут попытки для скорейшего решения вопросов, связанных с таможенными пошлинами».

Ранее сообщалось, что Трамп намерен встретиться с Абэ на полях Генассамблеи ООН и обсудить с ним вопросы обороны и торговли.

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