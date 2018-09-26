Россия подала жалобу в ВТО по спору с ЕС по третьему энергопакету

Россия подала во Всемирную торговую организацию контрапелляционную жалобу по спору с Европейским союзом по третьему энергопакету.

Об этом сообщили в Минэкономразвития.

«26 сентября 2018 года Российская Федерация подала в орган по разрешению споров ВТО контрапелляционную жалобу по спору «ЕС и его государства-члены — меры в отношении энергетического сектора» (так называемый третий энергопакет)», — цитирует ведомство РИА Новости.

Там отметили, что речь идёт о мерах, «решение по которым было вынесено третейской группой не в пользу России».

«Контрапелляция подаётся в том случае, если одна из сторон спора подаёт апелляцию. По правилам ВТО, в ближайшее время стороны также должны будут представить ответы на претензии друг друга», — рассказали в министерстве.

В августе ВТО в рамках спора Европейского союза и России по третьему энергопакету признала неправомерным предоставление «дискриминационных преимуществ» инфраструктурным проектам в случае поставки газа не из России.

Третий энергопакет реформ в области газа и электроэнергии, утверждённый в Евросоюзе в 2009 году, направлен на либерализацию рынка электроэнергии и газа.