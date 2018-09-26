Россия подала жалобу в ВТО по спору с ЕС по третьему энергопакету
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- AFP
Об этом сообщили в Минэкономразвития.
«26 сентября 2018 года Российская Федерация подала в орган по разрешению споров ВТО контрапелляционную жалобу по спору «ЕС и его государства-члены — меры в отношении энергетического сектора» (так называемый третий энергопакет)», — цитирует ведомство РИА Новости.
Там отметили, что речь идёт о мерах, «решение по которым было вынесено третейской группой не в пользу России».
«Контрапелляция подаётся в том случае, если одна из сторон спора подаёт апелляцию. По правилам ВТО, в ближайшее время стороны также должны будут представить ответы на претензии друг друга», — рассказали в министерстве.
В августе ВТО в рамках спора Европейского союза и России по третьему энергопакету признала неправомерным предоставление «дискриминационных преимуществ» инфраструктурным проектам в случае поставки газа не из России.
Третий энергопакет реформ в области газа и электроэнергии, утверждённый в Евросоюзе в 2009 году, направлен на либерализацию рынка электроэнергии и газа.