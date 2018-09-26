Премьер Финляндии рассказал, что влияет на отношения между Россией и ЕС

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Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что отношения между Россией и странами Евросоюза зависят от поиска решения конфликта на Украине, передаёт РИА Новости.
Премьер Финляндии рассказал, что влияет на отношения между Россией и ЕС
  • РИА Новости

«Украинский конфликт сильно отразился на отношениях между ЕС и Россией. Отношения зависят от поиска решения конфликта, где Россия играет ключевую роль», — сообщил премьер Финляндии после переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Он подчеркнул, что, «несмотря на действующие санкции, ЕС и Россия являются соседями» и диалог между странами «имеет жизненно важное значение».

Также Сипиля заявил, что для Финляндии очень важны «контакты между двумя странами на уровне гражданского общества».

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров между премьер-министрами России и Финляндии будут подняты вопросы торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.

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