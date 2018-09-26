В бундестаге оценили поддержку Меркель идеи создания Европейских сил военного вмешательства
- Reuters
«Думаю, таким образом Берлин маскирует свои политические амбиции в Европе», — сказал Ной.
По его словам, подобные инициативы обсуждаются с 1990 года, и ФРГ всегда разыгрывает «европейскую карту», когда речь заходит о национальных интересах Германии.
«Таким образом, вполне вероятно, что новую идею канцлера поддержат не только правящие партии, но и либералы, зелёные и даже «Альтернатива для Германии», — считает Ной.
Ранее в МИД Германии заявили о намерении проводить европейскую политику в СБ ООН.