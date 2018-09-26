В бундестаге оценили поддержку Меркель идеи создания Европейских сил военного вмешательства

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Александр Ной, председатель комитета немецкого бундестага по обороне и депутат от партии «Левые», в беседе с «Известиями» оценил поддержку канцлером Германии Ангелой Меркель идеи создания Европейского совета безопасности и Европейских сил военного вмешательства.
В бундестаге оценили поддержку Меркель идеи создания Европейских сил военного вмешательства
  • Reuters

«Думаю, таким образом Берлин маскирует свои политические амбиции в Европе», — сказал Ной.

По его словам, подобные инициативы обсуждаются с 1990 года, и ФРГ всегда разыгрывает «европейскую карту», когда речь заходит о национальных интересах Германии.

«Таким образом, вполне вероятно, что новую идею канцлера поддержат не только правящие партии, но и либералы, зелёные и даже «Альтернатива для Германии», — считает Ной.

Ранее в МИД Германии заявили о намерении проводить европейскую политику в СБ ООН.

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