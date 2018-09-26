Песков опроверг сообщения об отказе России принимать израильскую делегацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг данные израильских СМИ о том, что российская сторона после крушения Ил-20 якобы отказала премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в визите.

«Нет, это не так. В данном случае эта газета даёт неправильную информацию. С самого начала было предложение премьер-министра Израиля направить военную делегацию во главе с командующим военно-воздушными силами, что и было сделано», — сказал он.

Песков напомнил, что делегация привезла все необходимые данные, ей также была предоставлена подробная информация с российской стороны.

Ранее газета Haarets писала, что Россия якобы отказалась принимать политиков из Израиля после крушения самолёта Ил-20.

20 сентября командующий ВВС Израиля прибыл в Москву, где передал информацию о крушении самолёта.

Позднее Нетаньяху заявил, что принял решение направить командующего ВВС в Москву для сохранения сотрудничества с Россией.