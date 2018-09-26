Посольство России в Париже проверяет данные о задержании россиянина
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя дипмиссии.
«Информация прошла по французским СМИ. Посольством она проверяется», — заявил представитель посольства.
Отмечается, что, по данным французских СМИ, 18 сентября в Страсбурге задержали 18-летнего выходца из Чечни по подозрению в подготовке теракта.
В августе сообщалось, что в Берлине по подозрению в подготовке теракта был задержан выходец из России.