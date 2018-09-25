Лавров проводит переговоры с Могерини на полях Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой дипломатии Евросоюза Федерикой Могерини на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Интерфакс, стороны поприветствовали друг друга, после чего начались переговоры за закрытыми дверями.

Накануне Могерини заявила, что планирует обсудить с Лавровым выполнение соглашения между Россией и Турцией по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что на полях Генассамблеи ООН планируются контакты министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарём США Майком Помпео.