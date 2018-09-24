Трамп в ООН призвал к сотрудничеству в борьбе с наркотиками
- Reuters
«Мировая проблема наркотиков затрагивает каждую нацию в мире. Это действительно серьёзная проблема. Злоупотребление наркотиками продолжает уносить слишком много жизней в США и во всём мире. Сегодня мы обещаем бороться с угрозой наркотиков вместе», — сказал он.
По его словам, смертность от наркотиков в 2000—2015 годах выросла в глобальном масштабе на 60%.
Трамп подчеркнул, что совместными усилиями можно спасти миллионы жизней. Он также отметил «огромный потенциал» ООН в борьбе с наркотиками и его постепенную реализацию.
Ранее Трамп предложил ввести смертную казнь в отношении наркоторговцев.