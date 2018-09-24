Трамп в ООН призвал к сотрудничеству в борьбе с наркотиками

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Президент США Дональд Трамп, выступая в штаб-квартире ООН, призвал к международному сотрудничеству в борьбе с наркотиками.
Трамп в ООН призвал к сотрудничеству в борьбе с наркотиками
  • Reuters

«Мировая проблема наркотиков затрагивает каждую нацию в мире. Это действительно серьёзная проблема. Злоупотребление наркотиками продолжает уносить слишком много жизней в США и во всём мире. Сегодня мы обещаем бороться с угрозой наркотиков вместе», — сказал он.

По его словам, смертность от наркотиков в 2000—2015 годах выросла в глобальном масштабе на 60%.

Трамп подчеркнул, что совместными усилиями можно спасти миллионы жизней. Он также отметил «огромный потенциал» ООН в борьбе с наркотиками и его постепенную реализацию.

Ранее Трамп предложил ввести смертную казнь в отношении наркоторговцев.

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