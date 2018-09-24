В Совете российской экономики в Германии оценили сотрудничество в условиях санкций

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Председатель правления Совета российской экономики в Германии Алексей Лавров в беседе с «Известиями» оценил сотрудничество между деловыми кругами двух стран на фоне санкций.
В Совете российской экономики в Германии оценили сотрудничество в условиях санкций
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Как отметил Лавров, сентябрьский российско-германский экономический конгресс в Берлине стал крупнейшим с момента введения санкций.

«В 2014—2016 годах наблюдался серьёзный спад во взаимной торговле и регрессия в наших экономических отношениях. Конечно, это неизбежно сказалось и на всех мероприятиях такого рода», — пояснил он.

По его словам, у немецкой стороны были опасения, связанные с санкциями, и бизнесу требовалось время, чтобы разобраться в ситуации.

«Собравшись здесь, бизнес-элиты Германии и России посылают чёткий сигнал своим правительствам: мы хотим дружить», — сказал Лавров.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил заявление лидера фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Александера Гауланда о вреде антироссийских санкций.

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