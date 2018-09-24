Россиянин задержан в Финляндии по делу об отмывании денег

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В Финляндии в рамках расследования дела об отмывании денег задержан гражданин России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Финляндии.
Россиянин задержан в Финляндии по делу об отмывании денег
  • © Tong Shuai/Xinhua
  • globallookpress.com

«Консульский отдел посольства России в Финляндии был своевременно уведомлен финской полицией о задержании в рамках упомянутого дела российского гражданина, данные которого не разглашаются в интересах следствия», — рассказала пресс-атташе посольства.

В посольстве уточнили, что находятся в контакте с полицией. В случае необходимости задержанному будет оказано консульское содействие.

В конце августа в Берлине был задержан 31-летний гражданин России по подозрению в подготовке теракта.

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