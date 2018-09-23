В Греции произошёл пожар в здании университета

В центральном здании Университета Крита в греческом городе Ираклион возникло возгорание.

Об этом сообщает портал Neakriti.

Отмечается, что студенты учебного заведения были эвакуированы, на месте происшествия работают пожарные бригады.

Уточняется, что возгорание тушат почти 30 пожарных машин, поддержку им оказывает вертолёт, который сбрасывает на горящее здание воду.

По данным портала, в университете слышны взрывы. Предполагается, что огонь добрался до складов с горючими веществами, где, в частности, хранятся баллоны с пропаном.

Ранее в Нью-Йорке по меньшей мере 17 человек пострадали в результате пожара, который произошёл на парковке одного из торговых центров.