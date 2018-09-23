Тропический шторм в Мексике принесли ущерб имуществу 170 тыс. человек

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Ливни от тропического шторма «19-Е» причинили ущерб имуществу почти 170 тыс. человек в штате Сонора, Мексика. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства штата.

Как сообщает губернатор Клайдиа Павлович Арельяно больше всего от ливней пострадали муниципалитеты Аламос, Эрмосильо, Этчохоа, Гуаямас, Кахеме, Бакум, Бенито-Хуарес, Эмпальме, Уатабампо.

После разрушительных дождей федеральные власти направили в ряд пострадавших районов военные вертолёты с врачами, сотрудникам сил гражданской обороны, провизией, водой и медикаментами.

21 сентября в 11 муниципалитетах Соноры власти ввели чрезвычайное положение из-за ливней, затопивших несколько населённых пунктов.

В июне этого года стало известно, что в Тихом океане у побережья Мексики образовался ураган «Бад».

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