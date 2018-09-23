Тропический шторм в Мексике принесли ущерб имуществу 170 тыс. человек
Как сообщает губернатор Клайдиа Павлович Арельяно больше всего от ливней пострадали муниципалитеты Аламос, Эрмосильо, Этчохоа, Гуаямас, Кахеме, Бакум, Бенито-Хуарес, Эмпальме, Уатабампо.
После разрушительных дождей федеральные власти направили в ряд пострадавших районов военные вертолёты с врачами, сотрудникам сил гражданской обороны, провизией, водой и медикаментами.
21 сентября в 11 муниципалитетах Соноры власти ввели чрезвычайное положение из-за ливней, затопивших несколько населённых пунктов.
В июне этого года стало известно, что в Тихом океане у побережья Мексики образовался ураган «Бад».