Помпео заявил о намерении США усилить давление на Венесуэлу

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Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что американские власти собираются усилить давление на Венесуэлу.
Помпео заявил о намерении США усилить давление на Венесуэлу
  • Reuters

Об этом сообщает Fox News.

По его словам, это должно произойти в ближайшее время.

«Думаю, в ближайшие дни вы увидите ряд шагов, направленных на наращивание давления на представителей венесуэльского руководства, которые действуют вопреки интересам народа Венесуэлы. Мы полны решимости добиться того, чтобы народ Венесуэлы мог высказывать своё мнение», — сказал он.

Отмечается, что Помпео не указал, какие именно шаги планирует предпринять американская сторона.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что народ страны никогда не сдастся «североамериканскому империализму».

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