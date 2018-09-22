Аналитики оценили ущерб от урагана «Флоренс» в $38-50 млрд

Короткая ссылка
Аналитики Moody’s оценили ущерб нанесенный ураганом «Флоренс» восточному побережью США в $38-50 млрд. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на отчёт агентства.

«После недели сильных дождей и рекордных наводнений первоначальные оценки ущерба, нанесённого ураганом «Флоренс» в Каролине, ставят его в ранг сильнейших в истории, но намного ниже прошлогоднего трио мощных циклонов», — говорится в публикации.

Речь идет об ураганах «Харви», принесшего разрушений на сумму $133,5 млрд, «Мария» — $120 млрд и «Ирма» — $84,2 млрд.

14 сентября, на американский штат Северная Каролина обрушился ураган «Флоренс». Скорость ветра в эпицентре стихии достигала 150 км/ч. Ураган вызвал наводнение и оползни на территории региона, что нанесло значительный ущерб инфраструктуре. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить