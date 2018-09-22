Аналитики оценили ущерб от урагана «Флоренс» в $38-50 млрд

Аналитики Moody’s оценили ущерб нанесенный ураганом «Флоренс» восточному побережью США в $38-50 млрд. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на отчёт агентства.

«После недели сильных дождей и рекордных наводнений первоначальные оценки ущерба, нанесённого ураганом «Флоренс» в Каролине, ставят его в ранг сильнейших в истории, но намного ниже прошлогоднего трио мощных циклонов», — говорится в публикации.

Речь идет об ураганах «Харви», принесшего разрушений на сумму $133,5 млрд, «Мария» — $120 млрд и «Ирма» — $84,2 млрд.

14 сентября, на американский штат Северная Каролина обрушился ураган «Флоренс». Скорость ветра в эпицентре стихии достигала 150 км/ч. Ураган вызвал наводнение и оползни на территории региона, что нанесло значительный ущерб инфраструктуре.