Полтавченко выразил соболезнования в связи со смертью лидера Вьетнама
- Reuters
Как отметил Полтавченко, Чан Дай Куанг достойно служил народу своей страны и прожил всю жизнь как выдающийся политик и патриот.
«Петербуржцы всегда будут вместе с вами», — сказал губернатор, обращаясь к жителям Вьетнама.
В свою очередь, доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД России Петр Цветов в беседе с ФАН заявил, что, несмотря на трагическое событие, отношения России и Вьетнама останутся неизменными.
«Никаких предпосылок для изменения политического режима во Вьетнаме сейчас не просматривается», — подчеркнул Цветов.
Ранее посольство России выразило соболезнования в связи с кончиной президента Вьетнама.