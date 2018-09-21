Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил соболезнования в связи со смертью лидера Вьетнама Чан Дай Куанга. Об этом сообщает Newinform.

Как отметил Полтавченко, Чан Дай Куанг достойно служил народу своей страны и прожил всю жизнь как выдающийся политик и патриот.

«Петербуржцы всегда будут вместе с вами», — сказал губернатор, обращаясь к жителям Вьетнама.

В свою очередь, доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД России Петр Цветов в беседе с ФАН заявил, что, несмотря на трагическое событие, отношения России и Вьетнама останутся неизменными.

«Никаких предпосылок для изменения политического режима во Вьетнаме сейчас не просматривается», — подчеркнул Цветов.

Ранее посольство России выразило соболезнования в связи с кончиной президента Вьетнама.