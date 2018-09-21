Полтавченко выразил соболезнования в связи со смертью лидера Вьетнама

Короткая ссылка
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил соболезнования в связи со смертью лидера Вьетнама Чан Дай Куанга. Об этом сообщает Newinform.
Полтавченко выразил соболезнования в связи со смертью лидера Вьетнама
  • Reuters

Как отметил Полтавченко, Чан Дай Куанг достойно служил народу своей страны и прожил всю жизнь как выдающийся политик и патриот.

«Петербуржцы всегда будут вместе с вами», — сказал губернатор, обращаясь к жителям Вьетнама.

В свою очередь, доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД России Петр Цветов в беседе с ФАН заявил, что, несмотря на трагическое событие, отношения России и Вьетнама останутся неизменными.

«Никаких предпосылок для изменения политического режима во Вьетнаме сейчас не просматривается», — подчеркнул Цветов.

Ранее посольство России выразило соболезнования в связи с кончиной президента Вьетнама.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить