Шесть человек пострадали при нападении с ножом в детском саду в США

В результате нападения с ножом в незарегистрированном детском саду в Нью-Йорке пострадали по меньшей мере шесть человек, трое из них — дети. Об этом сообщает NBC со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, среди пострадавших один мальчик и две девочки, одна из которых получила серьёзные ранения.

Также ножевые ранения получили трое взрослых. Предположительно, одна из женщин нанесла себе порез самостоятельно. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения при нападении, предположительно, с применением холодного оружия в одном из детских садов в Нью-Йорке.