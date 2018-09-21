Хейли рассказала о позиции США по отношению к международным организациям

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Администрация президента США Дональда Трампа намерена предпринимать шаги, которые наилучшим образом соответствуют интересам американцев. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«Мы не позволим международным организациям приказывать Соединённым Штатам делать то, что они от нас хотят», — сказала она в интервью Fox News.

По словам Хейли, именно этим принципом руководствовался Трамп, когда объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату и сделки с Ираном.

Как уточняется, журналист попросила постпреда прокомментировать публикацию, в которой говорилось, что в ООН недовольны рядом шагов администрации Трампа.

Ранее в МИД России назвали шантажом действия США в отношении Ирана.

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