Хейли рассказала о позиции США по отношению к международным организациям
«Мы не позволим международным организациям приказывать Соединённым Штатам делать то, что они от нас хотят», — сказала она в интервью Fox News.
По словам Хейли, именно этим принципом руководствовался Трамп, когда объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату и сделки с Ираном.
Как уточняется, журналист попросила постпреда прокомментировать публикацию, в которой говорилось, что в ООН недовольны рядом шагов администрации Трампа.
Ранее в МИД России назвали шантажом действия США в отношении Ирана.