Полиция сообщила о смерти застрелившей трёх человек в Мэриленде женщины

Женщина, устроившая стрельбу на складе в американском штате Мэриленд, в результате которой погибли три человека, умерла в больнице, куда она ранее была доставлена.

Как заявили в офисе шерифа округа Харфорд, 26-летняя стрелявшая умерла от огнестрельного ранения.

Отмечается, что женщина работала в распределительном центре сети аптек Rite Aids в городе Абердин. Она устроила стрельбу в помещении склада и на улице.

В результате стрельбы в Абердине погибли четыре человека, в том числе сама стрелявшая. Ещё четыре человека пострадали.

Ранее сообщалось о трёх погибших в результате стрельбы в округе Харфорд в Мэриленде.