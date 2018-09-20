Полиция сообщила о смерти застрелившей трёх человек в Мэриленде женщины

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Женщина, устроившая стрельбу на складе в американском штате Мэриленд, в результате которой погибли три человека, умерла в больнице, куда она ранее была доставлена.

Как заявили в офисе шерифа округа Харфорд, 26-летняя стрелявшая умерла от огнестрельного ранения.

Отмечается, что женщина работала в распределительном центре сети аптек Rite Aids в городе Абердин. Она устроила стрельбу в помещении склада и на улице.

В результате стрельбы в Абердине погибли четыре человека, в том числе сама стрелявшая. Ещё четыре человека пострадали. 

Ранее сообщалось о трёх погибших в результате стрельбы в округе Харфорд в Мэриленде. 

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