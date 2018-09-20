Полиция сообщила о смерти застрелившей трёх человек в Мэриленде женщины
Как заявили в офисе шерифа округа Харфорд, 26-летняя стрелявшая умерла от огнестрельного ранения.
Отмечается, что женщина работала в распределительном центре сети аптек Rite Aids в городе Абердин. Она устроила стрельбу в помещении склада и на улице.
В результате стрельбы в Абердине погибли четыре человека, в том числе сама стрелявшая. Ещё четыре человека пострадали.
Ранее сообщалось о трёх погибших в результате стрельбы в округе Харфорд в Мэриленде.