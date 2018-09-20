RT в двух категориях стал финалистом AIB Awards

Панорамный документальный фильм RT «360° Земли» с участием советского лётчика-космонавта Алексея Леонова и астронавта NASA Томаса Стаффорда вышел в финал престижной премии Ассоциации международного вещания (AIB) International Media Excellence Awards.

Фильм вошёл в шорт-лист номинации «Интерактивный проект». В этой категории фильм RT будет бороться за победу, в частности, с работами BBC World Service и Voice of America.

Кроме того, в номинации «Молодой талант» финалистом стала корреспондент RT на испанском Алиана Ньевес, которая сделала десятки репортажей из разных стран, в том числе о событиях чемпионата мира по футболу в России, парламентских выборах в Испании, церемонии прощания с Фиделем Кастро в Гаване, а также провела интервью с экс-президентом Бразилии Дилмой Русеф. В своей категории Алиана Ньевес будет соревноваться с журналистами BBC, CNN, Bloomberg и других СМИ.

В 2017 году RT стал финалистом AIB Awards с серией сюжетов из Ливии.