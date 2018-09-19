Курц заявил о желании ЕС избежать «жёсткого» брексита

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ЕС желает избежать «жёсткого» выхода Британии из состава Европейского союза и готов на компромисс, рассказал канцлер Австрии Себастьян Курц.
Курц заявил о желании ЕС избежать «жёсткого» брексита
  • Reuters

Об этом, как информирует РИА Новости, Курц заявил перед началом неформального саммита лидеров ЕС в Зальцбурге.

«Если мы хотим достигнуть договорённости, обе стороны должны пойти на компромисс. (Главный переговорщик от ЕС. — RT) Мишель Барнье и мы, как 27 стран, хотим сделать всё возможное, чтобы избежать жёсткого брексита», — сказал он.

По его словам, ЕС готов пойти на компромисс, однако ожидает этого же от Британии.

Ранее председатель Евросовета Дональд Туск заявил о намерении созвать экстренный саммит стран ЕС по брекситу. 

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