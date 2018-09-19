Кобяков: контакты России и Кубы будут способствовать развитию двусторонних отношений

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Советник президента России Антон Кобяков провёл встречу с послом Кубы в Москве Херардо Порталем, в ходе которой они обсудили перспективные вопросы двустороннего сотрудничества.
Кобяков: контакты России и Кубы будут способствовать развитию двусторонних отношений
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В центре внимания были вопросы участия Кубы в международных мероприятиях, которые пройдут в 2018 и 2019 годах на территории России.

«Делегация Кубы приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме, состоявшемся в мае этого года. Взаимодействие и постоянный контакт двух стран в рамках ключевых деловых форумов в России и в дальнейшем будут способствовать усилению и развитию двустороннего полноформатного сотрудничества», — сказал Кобяков.

Он также отметил, что у России и Кубы есть хорошие перспективы для сотрудничества и отношения двух стран находятся в постоянном развитии по широкому спектру сфер.

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