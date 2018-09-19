Глава Южной Кореи посадил в Пхеньяне дерево на память о визите

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посадил в Пхеньяне дерево, чтобы тем самым оставить память о своём визите в столицу КНДР.

Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что южнокорейский лидер посадил 10-летнее дерево кассия трубчатая в саду резиденции для почётных гостей. Церемонию посадки Мун Чжэ Ин проводил вместе с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи Цой Рён Хэ​​​.

По словам президента Южной Кореи, кассия цветёт золотистыми цветами и символизирует процветание и богатство.

«Дерево будет быстро расти и внесёт вклад в объединение», — отметил Цой Рён Хэ.

В апреле в ходе визита в США французский президент Эммануэль Макрон подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу дуб с севера Франции как символ долгих отношений двух стран. Лидеры сразу же посадили дерево на лужайке перед Белым домом.