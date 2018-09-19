В Австрии задержали вломившегося в чужой дом в одних трусах украинца
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- РИА Новости
Об этом сообщает Krone Zeitung.
Отмечается, что поймать его спустя почти три месяца удалось благодаря отпечаткам пальцев и оставленным им следам ДНК.
По версии следствия, гражданин Украины, на котором из одежды были только трусы, разбил окно и проник в чужой дом. Злоумышленника спугнул хозяин дома, в результате чего мужчина выпрыгнул обратно на улицу и скрылся с места преступления на велосипеде.
В полиции указали, что задержанный перед побегом успел похитить драгоценности стоимостью €1,3 тыс.
По данным издания, после задержания 28-летний украинец признался в проникновении в чужой дом, но заявил, что ничего не крал. При этом он указал, что забрался в здание не ради ограбления, так как собирался там просто поспать.
Уточняется, что злоумышленник не объяснил полицейским, почему в момент преступления он находился лишь в одних трусах.
В июле 2017 года сообщалось, что суд в австрийском Клагенфурте вынес приговор двум уроженцам Украины за ограбление лежачей 80-летней пенсионерки и избиение её сиделки.