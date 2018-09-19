В Австрии задержали вломившегося в чужой дом в одних трусах украинца

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Правоохранительные органы Австрии задержали гражданина Украины, который утром 30 июня вломился в чужой дом в городе Зальцбург в одних трусах.
В Австрии задержали вломившегося в чужой дом в одних трусах украинца
  • © Вадим Жернов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Krone Zeitung.

Отмечается, что поймать его спустя почти три месяца удалось благодаря отпечаткам пальцев и оставленным им следам ДНК.

По версии следствия, гражданин Украины, на котором из одежды были только трусы, разбил окно и проник в чужой дом. Злоумышленника спугнул хозяин дома, в результате чего мужчина выпрыгнул обратно на улицу и скрылся с места преступления на велосипеде.

В полиции указали, что задержанный перед побегом успел похитить драгоценности стоимостью €1,3 тыс.

По данным издания, после задержания 28-летний украинец признался в проникновении в чужой дом, но заявил, что ничего не крал. При этом он указал, что забрался в здание не ради ограбления, так как собирался там просто поспать. 

Уточняется, что злоумышленник не объяснил полицейским, почему в момент преступления он находился лишь в одних трусах.

В июле 2017 года сообщалось, что суд в австрийском Клагенфурте вынес приговор двум уроженцам Украины за ограбление лежачей 80-летней пенсионерки и избиение её сиделки.

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