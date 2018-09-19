СМИ: В США планируют снять сериал по мемуарам экс-главы ФБР

В США планируют снять мини-сериал, сюжет которого будет основан на мемуарах бывшего директора ФБР Джеймса Коми «Высшая лояльность». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, телекомпания CBS TV Studios находится на заключительной стадии переговоров по поводу этого сериала. При этом представители компании отказались от комментариев.

Отмечается, что автором сценария может выступить Билли Рэй, который ранее работал над фильмом «Капитан Филлипс».

Продюсером, как ожидается, будет Алекс Куртцман, работавший над телесериалом «Звездный путь: Дискавери».

Ранее президент США Дональд Трамп назвал мемуары Коми третьесортной книгой.