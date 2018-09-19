Ударная группа ВМС США вошла в Средиземное море
По данным пресс-службы, целью операций является «поддержка союзников по НАТО, европейских и африканских стран-партнёров, партнёров США по международной коалиции и интересов нацбезопасности Соединённых Штатов в Европе и Африке».
В состав группы также входят ракетный крейсер «Нормандия» и несколько эсминцев.
Отмечается, что в рамках пребывания группы в Средиземном море планируется отработать «весь спектр морских операций».
В августе сообщалось, что российский фрегат выследил американскую подлодку в Средиземном море.