Ударная группа ВМС США вошла в Средиземное море

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Авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» начала выполнение операций в зоне ответственности 6 флота ВМС США в Средиземном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВМС США.

По данным пресс-службы, целью операций является «поддержка союзников по НАТО, европейских и африканских стран-партнёров, партнёров США по международной коалиции и интересов нацбезопасности Соединённых Штатов в Европе и Африке».

В состав группы также входят ракетный крейсер «Нормандия» и несколько эсминцев.

Отмечается, что в рамках пребывания группы в Средиземном море планируется отработать «весь спектр морских операций».

В августе сообщалось, что российский фрегат выследил американскую подлодку в Средиземном море.

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