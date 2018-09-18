Президент Татарстана ознакомился со строительством инновационного экогорода в Малайзии

Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился со строительством инновационного экогорода Forest City в Малайзии, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Он также провёл встречу с представителями деловых кругов.

Как отметил Минниханов, у Татарстана хороший опыт сотрудничества с малайзийскими партнёрами.

Forest City представляет собой четыре искусственных острова. Это инновационная многоуровневая концепция городского планирования.

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