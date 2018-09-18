Президент Татарстана ознакомился со строительством инновационного экогорода в Малайзии
- © Kremlin Pool
- globallookpress.com
Он также провёл встречу с представителями деловых кругов.
Как отметил Минниханов, у Татарстана хороший опыт сотрудничества с малайзийскими партнёрами.
Forest City представляет собой четыре искусственных острова. Это инновационная многоуровневая концепция городского планирования.
Ранее Nation News сообщал, что Санкт-Петербург и Антверпен подписали «дорожную карту» до 2021 года.