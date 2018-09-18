В МИД России рассказали о встрече с временной поверенной в делах Израиля

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Сергей Вершинин на встрече с временной поверенной в делах Израиля в Москве Керен Коэн-Гат назвал действия израильских ВВС в Сирии безответственными.
В МИД России рассказали о встрече с временной поверенной в делах Израиля
  • © Global Look Press

«Вершинин подчеркнул, что в Москве расценили как безответственные и недружественные действия Военно-воздушных сил Израиля, в результате которых под удар сирийских ПВО был подставлен российский самолёт Ил-20 и погибли 15 российских военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД пообещали принятие российской стороной всех мер для защиты своих военных в Сирии.

Ранее сообщалось, что Керен Коэн-Гат прибыла в МИД для обсуждения ситуации со сбитым в Сирии Ил-20. Дипломат не стала комментировать встречу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить