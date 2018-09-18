В МИД России рассказали о встрече с временной поверенной в делах Израиля

Замглавы МИД России Сергей Вершинин на встрече с временной поверенной в делах Израиля в Москве Керен Коэн-Гат назвал действия израильских ВВС в Сирии безответственными.

«Вершинин подчеркнул, что в Москве расценили как безответственные и недружественные действия Военно-воздушных сил Израиля, в результате которых под удар сирийских ПВО был подставлен российский самолёт Ил-20 и погибли 15 российских военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД пообещали принятие российской стороной всех мер для защиты своих военных в Сирии.

Ранее сообщалось, что Керен Коэн-Гат прибыла в МИД для обсуждения ситуации со сбитым в Сирии Ил-20. Дипломат не стала комментировать встречу.