В МИД России рассказали о встрече с временной поверенной в делах Израиля
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«Вершинин подчеркнул, что в Москве расценили как безответственные и недружественные действия Военно-воздушных сил Израиля, в результате которых под удар сирийских ПВО был подставлен российский самолёт Ил-20 и погибли 15 российских военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.
В МИД пообещали принятие российской стороной всех мер для защиты своих военных в Сирии.
Ранее сообщалось, что Керен Коэн-Гат прибыла в МИД для обсуждения ситуации со сбитым в Сирии Ил-20. Дипломат не стала комментировать встречу.