Шойгу рассказал о сроках вывода тяжёлого вооружения из зоны деэскалации в Идлибе
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что вывод должен завершиться до 10 октября.
«В дальнейшем до 15 октября должны быть выведены все радикальные формирования», — сказал министр.
Шойгу добавил, что также необходимо провести работу по определению маршрутов дальнейшего развития передвижения транспорта из Алеппо в Хаму и из Алеппо в Латакию.
«Эта трасса также должна быть до конца года доступна для всех жителей как Алеппо, так и идлибской зоны деэскалации», — отметил он.
Ранее стало известно, что Россия и Турция достигли договорённостей о создании демилитаризованной зоны в районе Идлиба.