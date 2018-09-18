Шойгу рассказал о сроках вывода тяжёлого вооружения из зоны деэскалации в Идлибе

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Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о сроках вывода тяжёлого вооружения из зоны демилитаризации в сирийском Идлибе.
Шойгу рассказал о сроках вывода тяжёлого вооружения из зоны деэскалации в Идлибе
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что вывод должен завершиться до 10 октября.

«В дальнейшем до 15 октября должны быть выведены все радикальные формирования​​​», — сказал министр.

Шойгу добавил, что также необходимо провести работу по определению маршрутов дальнейшего развития передвижения транспорта из Алеппо в Хаму и из Алеппо в Латакию.

«Эта трасса также должна быть до конца года доступна для всех жителей как Алеппо, так и идлибской зоны деэскалации», — отметил он. 

Ранее стало известно, что Россия и Турция достигли договорённостей о создании демилитаризованной зоны в районе Идлиба.

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