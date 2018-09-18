Путин назвал Венгрию одним из ключевых партнёров России в Европе
- © Виталий Белоусов
- РИА Новости
«Венгрия, безусловно, один из наших ключевых партнёров в Европе. Отношения развиваются практически по всем направлениям, активно работает межправкомиссия», — цитирует Путина РИА Новости.
Глава государства указал на позитивную динамику торгово-экономического оборота, реализацию крупных совместных проектов.
В свою очередь, Орбан отметил, что странам удалось «повернуть вспять» тенденцию снижения товарооборота из-за санкций Евросоюза.
18 сентября в Москве проходят переговоры Путина и Орбана. Планируется, что они обсудят вопросы экономики и энергетики.