В результате ДТП в Австрии пострадали 11 человек
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- globallookpress.com
«К настоящему моменту погиб один человек, 11 получили ранения», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что подробности инцидента неизвестны.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что на севере Италии возле города Манербия произошло ДТП с автобусом, который перевозил студентов из Боснии, пострадали 15 человек, погиб водитель транспортного средства.