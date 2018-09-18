В результате ДТП в Австрии пострадали 11 человек

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В результате дорожно-транспортного происшествия в городе Грац на юго-востоке Австрии с участием автобуса и поезда один человек погиб, ещё 11 пострадали, сообщает полиция федеральной земли Штирия.
В результате ДТП в Австрии пострадали 11 человек
  • © Angelika Warmuth
  • globallookpress.com

«К настоящему моменту погиб один человек, 11 получили ранения», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что подробности инцидента неизвестны.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на севере Италии возле города Манербия произошло ДТП с автобусом, который перевозил студентов из Боснии, пострадали 15 человек, погиб водитель транспортного средства.

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