В результате ДТП с участием автобуса в Турции погибли семь человек

Короткая ссылка
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Центральной Турции погибли по меньшей мере семь человек, ещё 28 получили травмы. Об этом сообщает Anadolu.
В результате ДТП с участием автобуса в Турции погибли семь человек
  • © Виктория Виатрис
  • РИА Новости

Отмечается, что автобус по не установленным к настоящему моменту причинам съехал с трассы и перевернулся.

Все пострадавшие в результате инцидента были госпитализированы.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины ЧП.

Ранее сообщалось, что 13 граждан России пострадали в результате ДТП с участием автобуса в районе турецкой Антальи.

Всего в следовавшем из Белека в аэропорт автобусе находилось 25 российских туристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить