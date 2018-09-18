В результате ДТП с участием автобуса в Турции погибли семь человек

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Центральной Турции погибли по меньшей мере семь человек, ещё 28 получили травмы. Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что автобус по не установленным к настоящему моменту причинам съехал с трассы и перевернулся.

Все пострадавшие в результате инцидента были госпитализированы.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины ЧП.

Ранее сообщалось, что 13 граждан России пострадали в результате ДТП с участием автобуса в районе турецкой Антальи.

Всего в следовавшем из Белека в аэропорт автобусе находилось 25 российских туристов.