В результате ДТП с участием автобуса в Турции погибли семь человек
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- РИА Новости
Отмечается, что автобус по не установленным к настоящему моменту причинам съехал с трассы и перевернулся.
Все пострадавшие в результате инцидента были госпитализированы.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины ЧП.
Ранее сообщалось, что 13 граждан России пострадали в результате ДТП с участием автобуса в районе турецкой Антальи.
Всего в следовавшем из Белека в аэропорт автобусе находилось 25 российских туристов.