В США опровергли сообщения о причастности России к убийству брата Ким Чен Ына

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Постпредство США при ООН опровергло сообщения о том, что глава американской миссии Никки Хейли на заседании Совбеза якобы заявила о причастности России к убийству Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает РИА Новости.
В США опровергли сообщения о причастности России к убийству брата Ким Чен Ына
  • Reuters

По словам пресс-секретаря постпредства Джона Дигори, цитата в СМИ неверная.

«Она сказала следующее: «Когда Северная Корея убила Ким Чен Нама с использованием смертоносного нервного-паралитического вещества, Соединённые Штаты перешли на усиление контроля с помощью ООН за потоком химического и биологического вооружения Северной Кореи», — сказал дипломат.

Хейли отметила, что Россия согласилась с американской стороной в Совбезе, но «отступила и снова заблокировала доклад комиссии по санкциям».

Ранее США обвинили Россию в нарушении санкций против КНДР.

Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года.

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