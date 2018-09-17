В США опровергли сообщения о причастности России к убийству брата Ким Чен Ына
- Reuters
По словам пресс-секретаря постпредства Джона Дигори, цитата в СМИ неверная.
«Она сказала следующее: «Когда Северная Корея убила Ким Чен Нама с использованием смертоносного нервного-паралитического вещества, Соединённые Штаты перешли на усиление контроля с помощью ООН за потоком химического и биологического вооружения Северной Кореи», — сказал дипломат.
Хейли отметила, что Россия согласилась с американской стороной в Совбезе, но «отступила и снова заблокировала доклад комиссии по санкциям».
Ранее США обвинили Россию в нарушении санкций против КНДР.
Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года.