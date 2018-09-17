Ofcom изучает две жалобы на RT из-за интервью с Петровым и Бошировым

Британский медиарегулятор Ofcom получил две жалобы на телеканал RT из-за интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон подозревает в отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организации.

«Мы получили две жалобы, связанные с выходом в эфир на RT на прошлой неделе интервью с двумя подозреваемыми по делу об отравлении в Солсбери», — заявил источник.

Он добавил, что медиарегулятор изучает жалобы с точки зрения правил вещания Ofcom, прежде чем принять решение о необходимости расследования.

5 сентября британская прокуратура назвала имена двоих подозреваемых по инциденту с отравлением в Солсбери. По данным властей Великобритании, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

13 сентября на RT вышло интервью с «подозреваемыми» по делу Скрипалей россиянами.

По словам представителя МИД Великобритании, Лондону «очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки».