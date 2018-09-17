Эмир Катара подарил Турции Boeing 747-8 стоимостью $500 млн

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Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани подарил Турции частный самолёт Boeing 747-8 стоимостью $500 млн. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Эмир Катара подарил Турции Boeing 747-8 стоимостью $500 млн
  • Reuters

«Cамолёт стоимостью около $500 млн был выставлен на продажу, мы этим заинтересовались. Эмир Катара, узнав об этом, решил подарить его не мне лично, а Турции», — цитирует Эрдогана Hurriyet.

По его словам, в настоящее время специалисты красят самолёт.

Ранее сообщалось, что президент ФИФА Джанни Инфантино подарил американскому лидеру Дональду Трампу красную и жёлтую карточки.

Чемпионат мира по футболу 2026 года будет проводиться в США.

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