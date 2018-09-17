Эмир Катара подарил Турции Boeing 747-8 стоимостью $500 млн
- Reuters
«Cамолёт стоимостью около $500 млн был выставлен на продажу, мы этим заинтересовались. Эмир Катара, узнав об этом, решил подарить его не мне лично, а Турции», — цитирует Эрдогана Hurriyet.
По его словам, в настоящее время специалисты красят самолёт.
Ранее сообщалось, что президент ФИФА Джанни Инфантино подарил американскому лидеру Дональду Трампу красную и жёлтую карточки.
Чемпионат мира по футболу 2026 года будет проводиться в США.