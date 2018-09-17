Эксперт прокомментировал слова генсека НАТО о готовности ответить на «кибератаки» из России

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Полина Полетаева
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с RT прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности альянса принять меры в случае «кибератак из России».
Эксперт прокомментировал слова генсека НАТО о готовности ответить на «кибератаки» из России
  • ©pixabay.com

«Эта тема последние два года на слуху на Западе. В Америке она является определяющей, в Европе чуть меньше, но тоже постоянно фигурирует. НАТО, несмотря на грозные слова и всякого рода потрясания кулаками, из кризиса собственного целеполагания пока выйти не может. Все попытки сформулировать какую-то единую задачу не дают результат. Без этой задачи, без чёткого общего врага вся конструкция военно-политического союза становится гораздо более шаткой», — сказал он.

Эксперт считает, что выбор темы киберугроз вполне понятен.

«Это способ продемонстрировать, что НАТО сохраняет свою функцию и по-прежнему способно выполнять задачу коллективной обороны, потому что в этом у ряда стран-членов есть некие сомнения. Поэтому заявление генсека должно показать, что угрозу НАТО видит одну и готово на неё должным образом среагировать. Я думаю, заявление Столтенберга носит политически-риторический характер», — заявил он.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО может применить пятую статью своего устава о коллективной обороне в случае «кибератак со стороны России». Кроме того, он заявил об укреплении информационной защиты организации.

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