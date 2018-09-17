СМИ: Американский миллиардер Марк Бениофф купит журнал Time за $190 млн

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Американский миллиардер Марк Бениофф и его супруга Линн намерены приобрести журнал Time за $190 млн (около 13 млрд рублей), сообщает The Wall Street Journal.
СМИ: Американский миллиардер Марк Бениофф купит журнал Time за $190 млн
  • globallookpress.com
  • © Rodrigo Reyes Marin

Как пишет издание, СМИ «оказывает колоссальное влияние на мир», и это именно то, что интересовало Бениоффа и его супругу в процессе принятия решения касательно того, стоит ли инвестировать в журнал.

Сделка, как предполагается, может быть закрыта через 30 дней.

Как уточнил главный редактор Time Эдвард Фелсенталь, супруги намерены «владеть журналом как семейным капиталовложением».

При этом они не будут непосредственно управлять проектом.

Ранее сообщалось, что Time на обложке сентябрьского номера изобразил американского лидера Дональда Трампа, который пытается держаться на плаву в затопленном кабинете.

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