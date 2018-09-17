В США полиция задержала пять человек за мародёрство во время урагана «Флоренс»

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Сотрудники правоохранительных органов американского штата Северная Каролина задержали пять человек, которые занимались мародёрством в городе Уилмингтон, когда там бушевал ураган «Флоренс».

Об этом сообщает Sky News.

По данным полиции, задержанные обворовали магазин. 

Правоохранительные органы не уточняют, что именно было украдено.

Ранее сообщалось, что число погибших из-за последствий урагана «Флоренс» в США увеличилось до 15.

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