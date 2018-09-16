В результате схода с рельсов пассажирского поезда в Пакистане пострадали 20 человек

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На северо-востоке Пакистана 20 человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда, сообщает Geo TV со ссылкой на представителя национальной железнодорожной компании страны.
В результате схода с рельсов пассажирского поезда в Пакистане пострадали 20 человек
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Отмечается, что инцидент произошёл между городами Атток и Мианвали в провинции Пенджаб.

Движение поездов на указанном участке дороги временно приостановлено.

В настоящее время на месте аварии проводится поисково-спасательная операция, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ноябре сообщалось, что не менее трёх человек погибли в результате того, что в индийском штате Уттар-Прадеш поезд сошёл с рельсов.

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