В результате схода с рельсов пассажирского поезда в Пакистане пострадали 20 человек
- globallookpress.com
Отмечается, что инцидент произошёл между городами Атток и Мианвали в провинции Пенджаб.
Движение поездов на указанном участке дороги временно приостановлено.
В настоящее время на месте аварии проводится поисково-спасательная операция, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В ноябре сообщалось, что не менее трёх человек погибли в результате того, что в индийском штате Уттар-Прадеш поезд сошёл с рельсов.