В результате схода с рельсов пассажирского поезда в Пакистане пострадали 20 человек

На северо-востоке Пакистана 20 человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда, сообщает Geo TV со ссылкой на представителя национальной железнодорожной компании страны.

Отмечается, что инцидент произошёл между городами Атток и Мианвали в провинции Пенджаб.

Движение поездов на указанном участке дороги временно приостановлено.

В настоящее время на месте аварии проводится поисково-спасательная операция, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ноябре сообщалось, что не менее трёх человек погибли в результате того, что в индийском штате Уттар-Прадеш поезд сошёл с рельсов.