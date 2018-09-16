Число жертв тайфуна «Мангхут» на Филиппинах увеличилось до 25
По меньшей мере 25 человек погибли из-за последствий обрушившегося на Филиппины тайфуна «Мангхут», передаёт CNN Philippines со ссылкой на уполномоченного президента Филиппин Родриго Дутерте Френсиса Толентино.
Отмечается, что 13 человек числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось о 12 погибших.
Накануне, 15 сентября, появилась информация о том, что «Мангхут» достиг северо-восточного побережья Филиппин.
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