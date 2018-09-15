Названы страны с самым высоким уровнем человеческого развития

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Норвегия является страной с наиболее высоким уровнем человеческого развития, следует из доклада ООН «Индексы и индикаторы человеческого развития».
Названы страны с самым высоким уровнем человеческого развития
  • globallookpress.com

Всего в списке представлены 189 стран, которые оценивались по четырём параметрам: продолжительность жизни, предполагаемая и средняя продолжительность обучения, объём валового национального продукта на душу населения. 

На втором месте в рейтинге оказалась Швейцария, на третьем — Австралия. В первую десятку также вошли Ирландия, Германия, Исландия, Гонконг (специальный административный район Китая), Швеция, Сингапур и Нидерланды. Россия оказалась на 49-й позиции.

В ООН отметили, что из представленных государств 59 находятся в группе очень высокоразвитых и только 38 — в группе с низким индексом человеческого развития. В 2010 году это соотношение было 46 и 49 стран соответственно.

Ранее в ООН назвали самую счастливую страну мира.

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