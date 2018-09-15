В Ираке избрали нового главу парламента
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
До этого аль-Хальбуси занимал пост губернатора провинции Анбар.
#BREAKING Iraq parliament elects nominee of pro-Iran list, Mohammed al-Halbusi, as speaker pic.twitter.com/J79Rcm1HBU— AFP news agency (@AFP) 15 сентября 2018 г.
В августе Высший суд Ирака ратифицировал результаты выборов в парламент страны.
19 мая в Ираке были подведены итоги первых парламентских выборов, по результатам которых большинство голосов получили представители шиитских антиамериканских политических движений.