В Ираке избрали нового главу парламента

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В Ираке избрали нового председателя Совета представителей (парламента), им стал Мухаммед аль-Хальбуси.
В Ираке избрали нового главу парламента
  • Reuters

Об этом сообщает AFP.

До этого аль-Хальбуси занимал пост губернатора провинции Анбар.

В августе Высший суд Ирака ратифицировал результаты выборов в парламент страны.

19 мая в Ираке были подведены итоги первых парламентских выборов, по результатам которых большинство голосов получили представители шиитских антиамериканских политических движений. 

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