Президент Греции назвал главную угрозу для Европы

Президент Греции Прокопис Павлопулос заявил, что главной угрозой для Европы является неонацизм. Об этом он заявил журналистам после саммита Arraiolos в Риге.

По его словам, все участники саммита считают выборы в Европарламент, которые пройдут в мае 2019 года, критически важными после создания еврозоны, так как «возрождается кошмар неонацизма».

«Решается в буквальном смысле будущее Европейского союза. И мы надеемся, что эта угроза не пройдёт. Мы надеемся, что народы Европы скажут в один голос: «Но пасаран!» Надо сказать, что мы видим угрозу», — приводит заявление греческого лидера РИА Новости.

Он отметил, что целью «всех форм популизма и неонацизма, скрытых за якобы патриотизмом» является «возрождение кошмаров прошлого, разрушивших Европу и почти весь мир».

Павлопулос добавил, что поэтому нужно бороться за то, чтобы эти силы не прошли, и за завершение европейского строительства.

В июле Россия заявила в ООН о росте неонацизма и расизма на Украине и в ЕС.