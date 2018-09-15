Президент Греции назвал главную угрозу для Европы

Короткая ссылка
Президент Греции Прокопис Павлопулос заявил, что главной угрозой для Европы является неонацизм. Об этом он заявил журналистам после саммита Arraiolos в Риге. 
Президент Греции назвал главную угрозу для Европы
  • globallookpress.com
  • © Ioannis Alexopoulos/ZUMAPRESS.com

По его словам, все участники саммита считают выборы в Европарламент, которые пройдут в мае 2019 года, критически важными после создания еврозоны, так как «возрождается кошмар неонацизма».

«Решается в буквальном смысле будущее Европейского союза. И мы надеемся, что эта угроза не пройдёт. Мы надеемся, что народы Европы скажут в один голос: «Но пасаран!» Надо сказать, что мы видим угрозу», — приводит заявление греческого лидера РИА Новости.

Он отметил, что целью «всех форм популизма и неонацизма, скрытых за якобы патриотизмом» является «возрождение кошмаров прошлого, разрушивших Европу и почти весь мир». 

Павлопулос добавил, что поэтому нужно бороться за то, чтобы эти силы не прошли, и за завершение европейского строительства.

В июле Россия заявила в ООН о росте неонацизма и расизма на Украине и в ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить