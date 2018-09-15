В туристическом районе Мехико неизвестные на мотоциклах расстреляли группу людей
- Reuters
- © Carlos Jasso
Об этом информирует MVS Noticias.
По словам очевидцев, нападавшие были одеты как мексиканские музыканты марьячи. После стрельбы они скрылись.
На месте находятся полицейские, сотрудники прокуратуры, а также министр общественной безопасности мексиканской столицы.
Все пострадавшие госпитализированы, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.
Сотрудники правоохранительных органов ищут нападавших.
Ранее в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес неизвестные убили 11 человек в жилом доме.