В туристическом районе Мехико неизвестные на мотоциклах расстреляли группу людей

В Мехико на площади Гарибальди в результате нападения неизвестных вооружённых людей на мотоциклах погибли пять человек, ещё семь пострадали.

Reuters

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Об этом информирует MVS Noticias. По словам очевидцев, нападавшие были одеты как мексиканские музыканты марьячи. После стрельбы они скрылись. На месте находятся полицейские, сотрудники прокуратуры, а также министр общественной безопасности мексиканской столицы. Все пострадавшие госпитализированы, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов ищут нападавших. Ранее в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес неизвестные убили 11 человек в жилом доме.