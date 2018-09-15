В туристическом районе Мехико неизвестные на мотоциклах расстреляли группу людей

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В Мехико на площади Гарибальди в результате нападения неизвестных вооружённых людей на мотоциклах погибли пять человек, ещё семь пострадали.
В туристическом районе Мехико неизвестные на мотоциклах расстреляли группу людей
  • Reuters
  • © Carlos Jasso

Об этом информирует MVS Noticias.

По словам очевидцев, нападавшие были одеты как мексиканские музыканты марьячи. После стрельбы они скрылись.

На месте находятся полицейские, сотрудники прокуратуры, а также министр общественной безопасности мексиканской столицы.

Все пострадавшие госпитализированы, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов ищут нападавших.

Ранее в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес неизвестные убили 11 человек в жилом доме.

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